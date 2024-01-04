حزب الله: قوات الاحتلال خسرت الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت

قال حزب الله إنه بعد عمليات المقـ.ـاومة الإسلامية التي استهدفت معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحـ.ـربي للعدوالإسرائيلي عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسـ.ـطينية، خسر العـ.ـدو الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت لاستـ.ـهداف المقـ.ـاومين ومراقبة تحركاتهم.

وأضاف حزب الله: تعويضا عن هذه الخسارة، عمد العـ.ـدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، الموصولة إلى شبكة الإنترنت، للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلق بالمقـ.ـاومة وحـ.ـركة الإخوة المجـ.ـاهدين لاستـ.ـهدافهم.

واهاب الحزب بالمواطنين الفلسطينيين، خصوصاً في القرى الأمامية التي تجري في محيطها أعمال للمقاومة، فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت، والمساهمة في إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقـ.ـاومة ومجـ.ـاهدوها من أنشطة أو تحركات في المنطقة.