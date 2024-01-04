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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دايت الثلج.. هل يساعد فى خسارة الوزن؟

دايت الثلج هل يساعد
دايت الثلج هل يساعد فى خسارة الوزن

فكرة "دايت الثلج" لا تعتبر طريقة صحية أو فعالة لخسارة الوزن. فمصطلح "دايت الثلج" يشير إلى فكرة تناول الثلج بكميات كبيرة بدلاً من تناول الوجبات الغذائية العادية في محاولة للتقليل من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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دايت الثلج.. هل يساعد فى خسارة الوزن؟

ومع ذلك، هناك عدة نقاط يجب مراعاتها:

الثلج لا يحتوي على القيمة الغذائية الكافية: يتكون الثلج في الغالب من الماء، ولا يوفر العناصر الغذائية الضرورية لجسمك مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، مع تناول كميات كبيرة من الثلج وتقليل تناول الطعام الحقيقي، يجعل الشخص يعاني من نقص التغذية والطاقة.

الثلج ليس مصدرًا صحيًا لفقدان الوزن: فقدان الوزن يتطلب إنشاء عجز في استهلاك السعرات الحرارية، وهذا يتحقق عن طريق تناول وجبات غذائية متوازنة وصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام، تناول كميات كبيرة من الثلج لن يؤدي إلى خسارة الوزن بشكل فعال.

مخاطر الأضرار الصحية: تناول كميات كبيرة من الثلج بشكل مفرط يمكن أن يسبب تهيج المعدة والأمعاء وتأثيرات سلبية على الأسنان واللثة.

لذا، من الأفضل الالتزام بنظام غذائي متوازن وصحي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحقيق فقدان الوزن بطرق صحية وفعالة، إذا كنت ترغب في خسارة الوزن، يُوصى بالتشاور مع أخصائي تغذية مؤهل لتصميم خطة غذائية مناسبة ومتوازنة لاحتياجاتك الفردية.

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