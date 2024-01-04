وزيرا التخطيط والطيران يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقدم الوزيران التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، وشكرهما، معربًا عن تقديره لمجيئهما وتهنئتهما.