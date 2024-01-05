أخبار التوك شو.. أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء.. رقم مفاجئ عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك أطروحات جديدة لحل مشكلة الدولار الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ايرادات العام المالي 2024 ستتأثر نتيجة الأحداث الراهنة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه قريبا سيكون هناك طروحات لا تمس الأمن القومي قيمتها 101 مليار دولار، مؤكدا أنه سيكون هناك إنفراجة كبرى ستحدث قبل شهر أبريل القادم.

مستشار وزير التموين: اللي معاه فلوس يشتري ذهب

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت من 1950 لـ 2137 دولارا، الأمر الذي انعكس محليا حتى وصلت أسعار الذهب لـ 3150 جنيها.

وأوضح ناجى فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن سبب عدم تراجع أسعار الذهب بقيمة مساوية لأسعار التي زادتها هو حرص المصريين على اقتناءئه كمخزون استراتيجي.

جولة بمصر والإمارات والضفة الغربية .. تفاصيل زيارة بلينكن المرتقبة للمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 11 يناير، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

التموين: مهمتنا إتاحة السلع داخل الأسواق وضبط الأسعار.. فيديو

تحدث أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، عن جهود الوزارة لمنع احتكار السلع الغذائية.

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "اللقاء مع وزير التموين اليوم تضمن توحيد المفاهيم والمقاييس والإجراءات التي من الممكن اتخاذها سواء في محافظة القاهرة وباقي محافظات مصر لضبط الأسعار".



منذ 7 أكتوبر.. رقم مفاجئ عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أحد مشايخ سيناء: القوات المسلحة وقفت جنبا إلى جنب أبناء القبائل في محاربة الإرهاب

أكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن القوات المسلحة وقفت جنبا إلى جنب أبناء القبائل في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن دماء جنودنا من القوات المسلحة امتزجت مع دماء أهالي قبائل سيناء.



الأسبوع المقبل.. ماذا قال الاحتلال عن مصير النشاطات العسكرية الكثيفة بغزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن النشاطات العسكرية الكثيفة في منطقتي الدرج والتفاح شرق مدينةغزة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الهلال الأحمر: ننشئ معسكر إغاثة في خان يونس يتسع لـ7 آلاف فرد

كشف محمد حسن، مسئول الاستجابة بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل إقامة معسكر إغاثة مصري في خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وقال محمد حسن في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الهلال الأحمر المصري يحرص كل الحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سريعًا من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني".

خبير قانون دولي : جنوب أفريقيا تمتلك إثباتات بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية

قال أيمن سلامة، الخبير بالقانون الدولي، إن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لمحكمة العدل لاتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذا الطلب احتوى على 84 صفحة كاملة، مشيرا إلى أن المحكمة حددت أيام 11 و12 يناير الجاري لنظر الطلب المقدم من جنوب إفريقيا.

أستاذ بقصر العيني: الحصول على التطعيمات المحدثة يقي من الإصابة بالالتهابات الفيروسية.. فيديو

علق الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بطب القصر العيني، على انتشار المتحور الجديد لكورونا.

وقال الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بطب القصر العيني، خلال مداخلة ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نصيحة أساسية للمصابين بمتحور كورونا الجديد وأي التهاب فيروسي وهي الراحلة التامة".