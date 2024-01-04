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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: إحياء استثمارات متعثرة بالصعيد بتكلفة 6 مليارات جنيه

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إحياء استثمارات متعثرة بمحافظات الصعيد بتكلفة تتعدى 6 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات من بينها بدء تشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل و12 مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات بلغت 3,5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3,5 مليون مواطن.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تنفيذ 4 محطات مياه شرب، و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فضلاً عن مشروعات منفذة بلغت حوالي 738 مشروع رصف طرق بإجمالي أطوال ١٠٠٠ كيلو متر في ١٨ مركزا ومدينة و٤٩ مشروع رصف جار الانتهاء منها و٣٠ كوبري سيارات وأنفاق ، و ٩٥ مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و١٤ مشروع تغطية ترع في ١٣ قرية ومدينة،

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) جاء بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، لافتا إلى أنه أصبح نموذجا يحتذى به تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له.

واستطرد: برنامج التنمية المحلية بالصعيد يضم مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب و الطرق والنقل، الكهرباء و الانارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.
 

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