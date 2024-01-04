عقد مواهب.. ميجان ماركل تختفي من موقع النجوم

قررت وكالة نجوم إلغاء عقدها مع دوقة ساسكس ميجان ماركل في العام الماضي.



وكانت ماركل قد وقعت عقدًا مع وكالة ويليام موريس إنديفور للمواهب في أبريل 2023، إلا أن المراقبين يعتقدون أن الوكالة فسخته في وقت لاحق.



ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن اسم دوقة ساسكس، اختفى من الموقع الرسمي للوكالة.



كما لاحظت الخبيرة في الشؤون الملكية أنجيلا ليفين أيضًا، غياب اسم ميجان ماركل عن موقع الوكالة، وقالت: "اسم ميجان ليس على موقع وكيلها الجديد ويليام موريس.. هل استبعدت بهدوء؟”.

يشار إلى أن صحيفة “إكسبرس” البريطانية، تحققت من غياب اسم ميجان عن موقع الوكالة، وبقاء أسماء العديد من المشاهير الآخرين، مثل بن أفليك، وإيما ستون، ومات ليبلانك.