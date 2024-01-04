غدا.. طائرات تغزو سماء بغداد بارتفاع منخفض| ماذا يحدث في العراق؟



أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش ستقوم بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد غداً وبارتفاعات منخفضة استعداداً للاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي.



وكان قد نوه رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس على بداية العد التنازلي لجلاء القوات الأجنبية من العراق.

وأشار في تصريحات له القوات الأجنبية في البلاد باتت قوات عدائية ونخص بالذكر منها قوات الاحتلال الأميركي.

كما طالب بانهاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها بغداد مع واشنطن وكذا حظر الطائرات الاميركية بكافة انواعها من الطيران في الأجواء العراقية وانهاء مهزلة جيوش المستشارين.