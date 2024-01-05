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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: ما يتردد عن تمديد فترة القيد الشتوية غير صحيح حتى الآن

محمد شبانة
محمد شبانة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن خبر تمديد فترة الانتقالات الشتوية غير دقيق، والبعض ربط بين إمكانية تمديد القيد لنهاية فبراير من أجل مجاملة الزمالك، وخرج حمادة أنور للحديث حول هذا الأمر، ولكن بعد تحري الأمر من جانب اتحاد كرة القدم.

 

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "اتحاد كرة القدم لم يصدر قرار رسمي بشأن مد فترة الانتقالات الشتوية حتى فبراير المقبل، وبنسبة 80% لن يتم الموافقة على قرار التمديد، رغم أن اتحاد كرة القدم بإمكانه طلب ذلك من جانب الفيفا الذي لا يُمانع ذلك، ويقدم تسهيلات كثيرة في هذا الشأن".

 

وأضاف: "الاتحاد الدولي منح كل الاتحادات الأهلية أحقية استغلال الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي، واستغلالها في الميركاتو الشتوي".

 

وأوضح: "هناك 17 يوم متبقية من باب الانتقالات الصيفية من الممكن استغلالها وتمديد الميركاتو الشتوي حاليًا، ومن الممكن استغلال السبعة عشر يومًا على جميع الدرجات من الدوري الممتاز ودوري المحترفين والدرجة الثانية".

 

وواصل: "التصريحات التي خرجت بشأن مد القيد تسببت في أزمة كبيرة وحدث بلبلة كبيرة وتم الهجوم على حازم إمام عضو اتحاد الكرة، خصوصا أن الجماهير ربطت بذلك بمجاملة الزمالك، ولكن ذلك ليس صحيحًا، وهناك 31 يوم في يناير، والأندية لا تحتاج لأيام إضافية من أجل إبرام الصفقات".

 

وأتم: "ألوم على حمادة أنور في الإدلاء بهذا التصريح، ولم يكن دوره الحديث في هذا الشأن، وبنسبة كبيرة اتحاد كرة القدم لن يستخدم الـ17 يومًا المتبقية في ملف تمديد القيد الشتوي".

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