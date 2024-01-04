الجزائر تدين تفجيري محافظة كرمان الإيرانية

أعرب وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين في مدينة كرمان الإيرانية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها "تعرب الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان جنوب إيران وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل".

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه "وفي هذا المصاب الجلل تؤكد الجزائر على تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا وتعرب عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى".

وشهدت محافظة كرمان أمس الأربعاء تفجيرين قرب مرقد قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في غارة أمريكية بدون طيار في يناير من عام 2020 قرب مطار بغداد الدولي.