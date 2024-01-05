جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان بسلاح جديد

ذكرت قناة الميادين أن العدو الصهيوني يستخدم نوعاً من القذائف الفوسفورية الدخانية خلال عدوانه على البلدات اللبنانية، حيث أدى سقوط عدد منها في بلدتي الخيام و كفركلا إلى إغراق أحياء كاملة بالدخان الأبيض وتعادل القذيفة الواحدة 5 قذائف كانت تُستخدم خلال الفترة السابقة.

وكان حزب الله قد قال في وقت سابق إن عملياته خلال الفترة الماضية استهدفت معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحـ.ـربي للعدوالإسرائيلي عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسـ.ـطينية، مما تسبب في خسارة العـ.ـدو الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت لاستـ.ـهداف المقـ.ـاومين ومراقبة تحركاتهم.

وقال حزب الله: تعويضا عن هذه الخسارة، عمد العـ.ـدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، الموصولة إلى شبكة الإنترنت، للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلق بالمقـ.ـاومة وحـ.ـركة الإخوة المجـ.ـاهدين لاستـ.ـهدافهم.

وأهاب الحزب بالمواطنين الإسرائيلي خصوصاً في القرى الأمامية التي تجري في محيطها أعمال للمقـ.ـاومة، *فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت، والمساهمة في إعماء العـ.ـدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقـ.ـاومة ومجـ.ـاهدوها من أنشطة أو تحركات في المنطقة.