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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النطق بطريقة صحيحة وسلامة اللحن.. شروط الانضمام لـ معهد القديس ديديموس للمرتلين

معهد القديس ديديموس
معهد القديس ديديموس للمرتلين

أكد الراهب القمص ميصائيل المحرقي، مدير معهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المحرق، أن مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات بعد المؤهل المتوسط أو العام، مشيرا إلى أنه يتم إجراء اختبار شخصي، للإلتحاق بالمعهد.

 

وقال ميصائيل المحرقي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن أهم الشروط حتى يتم الإلتحاق بالمعهد، هو النطق بطريقة سليمة وصحيحة، إضافة إلى سلامة اللحن.

 

تسبيح وألحان ولغة قبطية.

وتابع مدير معهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المحرق، أن المنهج الذي يدرس في المعهد عبارة عن تسبيح وألحان ولغة قبطية.

معهد القديس ديديموس دير المحرق اللحن حمدي رزق برنامج “نظرة

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