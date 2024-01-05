13 يناير.. طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب

تستضيف مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية بجامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الجارى.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس

واوضحت جامعة عين شمس، أنه من المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا ويرجي الأتصال بالأرقام الأتية للحجز بالعيادة

01050136045

01200521246

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعة اللينك التالى:

https://www.asu.edu.eg/ar/7191/news/

وكانا قد قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بتكريم طلاب الكلية المشاركين في فعاليات مهرجان الإكتفاء للذاتي للموسيقى والكورال للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بحضور أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حصد فريق كورال الكلية جائزة المركز الأول على مستوى الجامعة في مسابقة الغناء الجماعي.