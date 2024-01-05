إيهاب الكومي: الدولة كلها تقف خلف منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

وجه الإعلامي إيهاب الكومي، كل الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على ستاد العاصمة الادارية والذي يعد تحفة معمارية.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج ملعب البلد على قناة « صدى البلد»،: "الدولة كلها تقف خلف منتخب مصر قبل إنطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، و أتمنى السماح بسعة المباراة بالكامل في مباراة مصر الودية أمام تنزانيا ".

وأكمل، إيهاب الكومي :" العاصمة الإدارية تحفة معمارية، وكل الشكر للدولة المصرية على فتح أبواب ستاد العاصمة الإدارية لتدريبات منتخب مصر ".

وشدد إيهاب الكومي قائلا:" على الجماهير أن تنسى لون قمصان الأندية والإلتفاف حول المنتخب الفترة القادمة".