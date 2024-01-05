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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: فيتوريا مدرب كبير وقادر على قيادة الفراعنة للتتويج بأمم أفريقيا

صدى البلد

أشار الإعلامي محمد بركات إلى ثقته الكبيرة في روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر على قدرته في قيادة الفراعنة للوصول لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا والتتويج باللقب.

وقال محمد بركات في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "روي فيتوريا مدرب كبير وقادر على الوصول بمنتخب مصر لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "فيتوريا مدرب يمتلك شخصية قوية، وهو ذكي وقادرعلى قيادة الفراعنة للتويج باللقب القاري".

وأكمل: " منتخب مصر يمتلك قوام متميز، ولاعبين لديهم خبرات عديدة قادرين على صناعة الفارق والوصول لنهائيات أمم أفريقيا".

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