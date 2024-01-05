بركات: ياسر إبراهيم استحق الانضمام لمنتخب مصر

أكد الإعلامي محمد بركات إلى أهمية تواجد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي في القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا بطوت ديفوار 2023.



وتحدث محمد بركات في برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "ياسر إبراهيم كان يستحق التواجد مع منتخب مصر من البداية، فهو ظهر مع الأهلي بمستوى متميز خلال الفترة الماضية وكان من أبرز العناصر داخل القلعة الحمراء".



وتابع: "أتمنى السلامة لـ أسامة جلال، مدافع بيراميدز ، وهو لاعب جيد وأمامه الكثير".



وأكمل: "ياسر إبراهيم له دور كبير مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والبعض اختاره كأفضل لاعب في الفريق طوال مشوار البطولةو سيقدم الإفادة للمنتخب، وأنا سعيد بانضمامه لأنه كان يستحق ذلك".