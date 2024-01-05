عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: ياسر إبراهيم استحق الانضمام لمنتخب مصر

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد بركات إلى أهمية تواجد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي في القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا بطوت ديفوار 2023.


وتحدث محمد بركات في برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "ياسر إبراهيم كان يستحق التواجد مع منتخب مصر من البداية، فهو ظهر مع الأهلي بمستوى متميز خلال الفترة الماضية وكان من أبرز العناصر داخل القلعة الحمراء".


وتابع: "أتمنى السلامة لـ أسامة جلال، مدافع بيراميدز ، وهو لاعب جيد وأمامه الكثير".


وأكمل: "ياسر إبراهيم له دور كبير مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والبعض اختاره كأفضل لاعب في الفريق طوال مشوار البطولةو سيقدم الإفادة للمنتخب، وأنا سعيد بانضمامه لأنه كان يستحق ذلك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

مفاجأة تنتظر أسعار الذهب خلال 2024| ماذا يحدث في مارس المقبل؟

صور تكشف إصابة جو بايدن بـ مرض خطير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر ايتن عامر بعد تعديها علي زوجها

تفاصيل خطة إسرائيل الكاملة للمرحلة التالية من حرب غزة وما بعدها

عجوز يحطم رقما قياسيا في هذا الأمر .. تفاصيل

الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي يعرضك للحبس والغرامة بأمر القانون

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قصف إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخرين في مقر الهلال الأحمر بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا أغرب..طفلة أمريكية في السابعة تعاني من الخرف المبكر لسبب غير متوقع

الفرق شاسع.. شاهد عارضات أزياء بنفس فساتين الفنانات في ليلة رأس السنة

إنقاذ صياد من سمكة قرش بطريقة غير متوقعة .. تفاصيل

ليس لديّ شركاء .. ما علاقة أميرة الذهب بعصابة السلاح والمخدرات؟

فيديو

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ