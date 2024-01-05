شريف عبد المنعم: استبعاد حسين الشحات من المنتخب "غير مفهوم"

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق الإنضمام لقائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ باستبعاد حسين الشحات من قائمة منتخب مصر فهو من أفضل اللاعبين في مصر في الفترة الأخيرة".

وواصل:"أعتقد أن استبعاد حسين الشحات من المنتخب "غير مفهوم" ويحتاج إلى تفسير من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ".