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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالمنعم: محمد النني لا يشارك مع أرسنال وفوجئت بانضمامه للمنتخب

صدى البلد

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن  استدعاء محمد النني المحترف المصري في صفوف أرسنال الإنجليزي لقائمة منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية أمر غير منطقي.


وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" محمد النني لا يشارك مع فريق أرسنال الإنجليزي وفوجئت بانضمامه للمنتخب وهذا لغز جديد من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة ".

وواصل:"عدم مشاركة محمد النني مع فريق أرسنال الإنجليزي ستؤثر بالسلب على مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

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