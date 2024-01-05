شبانة: يجب التوجه للاستثمار الرياضي سريعًا.. الأندية أصبحت تعاني ماليا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الظروف الاقتصادية بالنسبة للأندية المصرية أصبحت قاسية جدًا، مشيرا إلى أن الأهلي ينفق شهريا مليون و 300 ألف دولار شهريا على مرتبات الأجانب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "يجب التوجه نحو الاستثمار الرياضي للأندية خلال المرحلة المقبلة، مثلما يحدث حاليا في أوروبا، وكل الأندية حاليا في مصر تعاني من أزمات مالية".

وأضاف: "حجم الانفاق أصبح كبير للأندية، يجب أن نطرح فكرة الاستثمار الرياضي، وبيع أسهم الأندية من أجل زيادة قيمتها مستقبلا، لكن الكرة أصبحت (بيزنس) ضخم".

وأكد: "الأهلي تعاقد مع موديست لأنه المتاح وفقا للامكانيات، بينما تم الفشل في ضم جاكسون موليكا لأن ناديه طلب مبالغ كبيرة نظير الاستغناء عنه".

وواصل: "الاستثمار الرياضي أصبح مهم، وجدير بالاهتمام به خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل التحديات والتطورات المستقبلية وزيادة أسعار اللاعبين، يجب إيجاد الاستثمار بشكل أوسع، وأن يتم بيع أسهم في الأندية الجماهيرية من أجل مواكبة التطور".

وأكمل: "يجب أن يتم التوجه للاستثمار سريعًا، خصوصا في ظل معاناة الأندية التي أصبحت عاجزة عن تجديد بعض عقود لاعبيها".