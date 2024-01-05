نادر السيد : مصر مرشحة بقوة لحصد كأس أمم إفريقيا

يثق نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، في قدرة الفراعنة في الوصول إلى أبعد مدى ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار.

وقال نادر السيد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي، على قناة « صدى البلد»، :" إسم مصر كبير جدا والجيل الحالي نجح في الوصول لنهائي الكان مرتان والتأهل لكأس العالم وبالتالي فهو مرشح بقوة للقب".

وأردف نادر السيد :" مصر مرشحة للتواجد في المربع الذهبي برفقة المغرب وكوت ديفوار، وحراس مرمى مصر قادرون على تحمل المسئولية".

وأتم نادر السيد قائلا : " الجوهري قال لنا قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 1998 إننا دائماً مرشحون للقب، وأنا على المستوى الشخصي أؤمن بهذه المقولة".