كمال درويش: أطالب جماهير الزمالك بمنح مجلس لبيب مزيدا من الوقت

وجه كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، كلمة لجماهير النادي، مؤكدًا أنه متفهم لتعجلهم في حل أزمات النادي والضغط على مجلس الإدارة، لكن يجب منح المجلس الحالي مزيد من الوقت.



وقال كمال درويش لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن الجماهير تؤكد أن القائمة بالكامل نجحت وقالوا انهم يعلمون المشاكل جيدًا، وهو أمر متفق معه، لكن في النهاية يجب أن نترك للمجلس مزيد من الوقت لحل الأزمات المتراكمة والتي يأتي على رأسها غرامات الفيفا.



وأشار رئيس نادي الزمالك الأسبق، إلى أن المجلس بدأ في تنفيذ فرع أكتوبر، حيث تم تغيير بعض الأمور في الرسومات، وهو حلم قديم له شخصيًا، خاصة أن موقع الزمالك بأكتوب مميز للغاية وسيجلب ملايين للنادي ويحقق أرباح كبيرة تساعد في نهضة النادي في الفترة القادمة.