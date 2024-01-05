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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي يكشف حقيقة مد فترة القيد الشتوي من أجل الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول نية الجبلاية مد فترة القيد الشتوية حتى نهاية فبراير المقبل، بدلًا من نهاية شهر يناير الجاري.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه ، على قناة « صدى البلد»، إن  الاتحاد الدولي لكرة القدم أعطى للاتحادات الأهلية حق مد فترة القيد الشتوي لنهاية فبراير المقبل، والجبلاية تدرس حاليا هذا القرار ولم تتخذ قرارا نهائيا بشأن هذا الأمر مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وتابع  الكومي، إنه في حالة موافقة الاتحاد المصري للكرة على مد القيد الشتوي حتى نهاية شهر فبراير، فإن المدة التي سيتم مدها في الانتقالات الشتوية سيتم خصمها من الانتقالات الصيفية.

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