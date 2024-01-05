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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القباني: أتمنى رؤية صلاح بنفس مستوى ليفربول مع المنتخب

صدى البلد

قال وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق، إن محمد صلاح عليه أن يكون في كامل تركيزه من أجل تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر هذا العام ويصبح أول لقب له مع الفراعنة.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أتمنى رؤية محمد صلاح بنفس مستوى ليفربول مع منتخب مصر في أمم إفريقيا ولابد من استغلال اسمه في البطولة ليستفيد منتخب مصر من ذلك".

وأضاف:" محمد صلاح وجوده مهم ولاعب رائع في الملعب وعندما يكون في كامل تركيزه يصعب على أى منافس الوقوف أمام إمكانياته لأنه من أفضل لاعبي العالم".

وأتم:" لابد على محمود حسن ترزيجيه وعمر مرموش مع منتخب مصر استغلال أن محمد صلاح يكون عليه رقابة قوية من ثلاث لاعبين".

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