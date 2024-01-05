إفريز بـ 4 حيات قطعة أثرية بـ متحف إيمحتب

أعلن متحف إيمحت بسقارة ، بالتزامن مع اليوم العالمى للغة برايل، عن اختيار قطعة شهر يناير، والتى ستتضمن بطاقة شرح بطريقة برايل لإتاحة الفرصة لذوى الهمم للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

إفريز من الحجر الجيري



القطعة الأثرية التي تم إختيارها ، جزء من إفريز من الحجر الجيري، يمثل أربع حيات كوبرا من المقبرة الجنوبية بمجموعة الملك زوسر.

يذكر أن وزارة الآثار أنشئت متحف إيمحتب عام 1997 وافتتح عام 2006 ،تخليدا للمهندس إيمحتب، لكنه أغلق نسبيا في 2022، وتم إعادة افتتاح اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 حيث يضم المتحف العديد من الغرف تشمل 4 قاعات وصالة.

متحف إيمحتب يضم قطع أثرية تمثل طراز الفن في سقارة ، وقاعة لعرض المكتشافات الخاصة بالبعثات ، وتم إضافة قاعة للعرض المؤقت ناتج حفائر البعثة المصرية بالبوسطيون بحيث تجدد قطع العرض في القاعة .

إفريز من الحجر الجيري



