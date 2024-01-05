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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنقاذ صياد من سمكة قرش بطريقة غير متوقعة .. تفاصيل

صدى البلد

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلق وتقشعر لها الأبدان الكثير من الجدل وذلك بعدما في أُنقذ صياد نيوزيلاندي بعد  ما يقرب من 24 ساعة وذلك في المحيط و قبل استخدام انعكاس الشمس على ساعته لجذب الانتباه.

وقد كان الرجل  في رحلة صيد بمفرده  وذلك عندما سقط في البحر، وبعد أن اصطاد سمكة مارلن وذلك قبالة شبه جزيرة كورومانديل والتي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بنيوزيلاندا.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل قال رقيب الشرطة ويل هاميلتون،  إنه في إحدى مراحل محنته، وقد سبحت سمكة قرش بالقرب من الصياد.

كما أضاف أن التيارات قد  قامت بجرت الصياد بعيداً، ولم يتمكن من العودة إلى قاربه مرة آخرى .

وقد تحمل ليلة باردة بالمحيط، و لم يتمكن من الاستمرار في السباحة وخلال فترة وجوده بالماء، قد جاءت سمكة قرش إليه لاحظ 3 رجال يقومون بالصيد في المنطقة انعكاساً غير عادي في الماء ليكتشفوا زميلاً صياداً يحاول يائساً القيام بلفت انتباههم باستخدام انعكاس الشمس على ساعته".

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