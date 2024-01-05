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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مستقبل وطن" يكرم قيادات الحزب بالإسكندرية لجهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية

تكريم قيادات مستقبل
تكريم قيادات مستقبل وطن بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية احتفالية لتكريم أمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمناء الاقسام والتنظيم وذلك لجهودهم المُشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية، بالمقر الرئيسي للحزب بالإسكندرية، وذلك بحضور النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة والنائب خالد شلبي أمين التنظيم بالمحافظة. 

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وفي كلمته، وجه النائب رزق راغب ضيف الله، الشكر لكافة أعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن الحزب قدم خلال الانتخابات الرئاسية ملحمة لم تحدث من قبل في المشهد السياسي، وحظي الحزب بإشادة كبيرة من الجميع، مُشيرًا إلى أن ما قام به الحزب مهمة قومية ومشهد ينعكس ايجابيًا على مصر.

ومن ناحيته، قال النائب خالد شلبي أمين التنظيم ، إن تكريم الأعضاء يأتي بعد جهد كبير سبق إجراء الانتخابات وتزامن مع إلتزام كافة الأعضاء، مُعتبرًا ما حققه الحزب في الاستحقاق الانتخابي إنجاز تاريخي كبير.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تسلم دروع التكريم.

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