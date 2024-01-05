بلينكن يزور المنطقة وسط مخاوف من تصعيد إقليمي كبير وإسرائيل تكشف عن خطتها للمرحلة التالية من حرب غزة وما بعدها .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قلق أمريكي بشأن حصول روسيا على صواريخ بالستية من كوريا الشمالية وإيران

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كرمان في إيران

البنتاجون يعلن رسميًا استهداف قيادي الحشد الشعبي في العراق

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الأردن يقصف مخابئ ومستودعات لتجار مخدرات مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدا أمريكيًا يضم كلا من السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حيث طالب ببدء جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموما، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر في الفترة من 4 إلى 11 يناير، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة، مشيرةً إلى أن بلينكن سيشدد خلال الجولة، على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية، كما سيناقش الجهود الجارية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وقالت "الراي" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قدم خطة إسرائيل لـ"اليوم التالي" لحرب غزة لمجلس الحرب الإسرائيلي، والتي شملت تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وتضم "دولاً أوروبية وعربية"، بهدف تولى إعادة إعمار القطاع وتأهيله اقتصادياً، وفيما يتعلق بسير الحرب، أعلن جالانت الانتقال إلى نهج جديد في شمال القطاع، يشمل "هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة".

وأشارت "الوطن" إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتريك رايدر أعلن رسميًا استهداف المسؤول في حركة النجباء العراقية أبو تقوى السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي، في قصف بطائرة مسيرة في العاصمة بغداد.

وذكرت "الراي" أن الأردن شن عدة غارات جوية، الخميس، داخل سوريا على طول حدوده مع جارته الشمالية استهدفت مستودعات ومخابئ لمهربي المخدرات المدعومين من إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وقبلَ أمير الكويت استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر، بعد أن وجّه لها وللبرلمان انتقادات حادة، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

دوليًا، قالت "القبس" إن البيت الأبيض، قال إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى خطط روسية لشراء صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران "تثير قلق" واشنطن.

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين الخميس، أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نقل بيونج يانج أسلحة إلى موسكو أنه "تصعيد كبير ومقلق".

وذكرت "الأنباء" أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات إيران التي أسفرت عن سقوط قرابة 100 شخص وإصابة العشرات خلال إحياء ذكرى قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في العراق بطائرة مسيرة أميركية في 2020.