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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم قطارين في إندونيسيا

صدى البلد

قال مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدم قطارا ركاب اليوم الجمعة في جاوة الغربية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناتا "مترو" و"كومباس" الإخباريتان خروج بعض عربات القطارين تماماً عن القضبان بينما يتلقى الركاب المساعدة للخروج من عربات أخرى.

وقالت الشرطة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل مصابين إلى أقرب المستشفيات.

وقال مدير عام القطارات بوزارة النقل محمد رسال واصل إن اثنين من الضحايا هما مشغلا القطارين.

ولم يتضح بعد سبب الحادث أو عدد الركاب الذين كانوا على متن القطارين، في حين قالت السلطات إنه تم إخراج جميع الركاب.

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