"الأهرام": تحديث النظام الضريبي يمكن الدولة من جذب الاستثمارات

قالت صحيفة/الأهرام/ إنه كلما نجحت الدولة فى تحديث نظامها الضريبى تصبح جاذبة للاستثمارات بكل أنواعها ومن هنا كان حرص الدولة فى السنوات القليلة الماضية على إحداث طفرة نوعية فى منظومة الضرائب.



وأشارت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ ضرورة تطوير المنظومة الضريبية/، إلى أنه مع بداية انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية تبرز قضية العدالة الضريبية، حيث نجحت وزارة المالية، من خلال مصلحة الضرائب المصرية، فى قطع أشواط ممتازة فى هذا الصدد وبطبيعة الحالى فإنه غنى عن الذكر أن تقدم الدول المعاصرة يقاس بعدة معايير ، من بينما قدرة الدولة على تحصيل ضرائبها بمنتهى الكفاءة.



وأوضحت أنه تبرز فى هذا المجال مسألة ميكنة عمليات التحصيل، والحد بقدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى.. مشيرة إلى أن وزير المالية، أكد قبل أيام، خلال لقائه قيادات مصلحة الضرائب، ضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية، وإرساء نظام ضريبى مصرى متطور يماثل أحدث الأنظمة فى العالم وهنا لابد من الإشارة إلى أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية يحقق كل عام تطورا ملموسا أشاد به الممولون أنفسهم.