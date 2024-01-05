علي حسن: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا بإعطاء إسرائيل الغطاء السياسي لحربها داخل غزة

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا، بإعطاء إسرائيل الغطاء السياسي، لتستمر في قتالها ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف علي حسن خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك توجيه الأمر لإسرائيل بالوقف الفوري للقتال والحرب داخل غزة.



واسترسل: الأزمة الفلسطينية أوضحت أكدت صحة الرؤية المصرية التي حذر عنها الرئيس السيسي، وهي تحول الحرب داخل القطاع إلى حرب إقليمية في المنطقة.

ولفت إلى أن مراكز صناعة القرار بالولايات المتحدة الأمريكية حريصة على الاستماع إلى الآراء المصرية، مشددا على أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما من أجل وقف إطلاق النار.