صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي

استعرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي، منها إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018.

خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع الصحي