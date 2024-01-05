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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي

مصر نجحت فى القضاء
مصر نجحت فى القضاء على فيروس سي تماما

استعرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي، منها إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018.

خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع الصحي

  • استهدفت مسح 60 مليون مصري بدءً من الفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا، كما نجحت في اكتشاف 2.2 مليون و4 آلاف و968 من حاملي الأجسام المضادة.
  • تم امتداد للمبادرة في ديسمبر 2018 بمسح 11 مليون و694 ألف و612 طالبًا، واكتشاف 25 ألفا و911 حاملًا للأجسام المضادة حتى نهاية العام الدراسي 2021 – 2022.
  • امتدت الحملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي بدءً من سبتمبر 2019.
    وفرت المبادرة العلاج بالمجان للمرضى.
صحف إسبانية التهاب الكبد الوبائي المبادرة الرئاسية فيروس سي 60 مليون مصري علاج سرطان الكبد

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