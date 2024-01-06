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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة عبر مواقع التواصل

أدوية مغشوشة - تعبيرية
أدوية مغشوشة - تعبيرية

استشرت الأدوية المغشوشة خلال الآونة القليلة الماضية، في الأسواق، وزادت عمليات بيعها للمواطنين، بقصد التربح المالي، دون النظر إلى ضررها على صحتهم، ويكون البيع إما عن طريق الـ"أون لاين" أو بيعها في الأسواق المحلية، وقد واجه القانون مرتكبي هذه الجرائم، بعقوبات رادعة، تصل إلى الحبس والغرامة 100 ألف جنيه.

عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة 

عاقب قانون العقوبات المتهمين  بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.

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 كما غلّظ قانون العقوبات عقوبة الغش والتدليس في المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات. 

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