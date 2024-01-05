أستاذ كبد: مصر أصبحت حديث العالم بعد القضاء على فيرس سي

قال الدكتور محمد منيسي أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني إن مصر كانت لم تخلو من فيروس سي سواء بالاصابة الحادة او المزمنة التي تتمثل في التليف الكبدي والبؤر الكبدية والاستسقاء القئ الدموي، فالكثير من البشر كانت تفقد الحياة بسبب الكبد، مشيرا إلى أن تضخم الطحال والانيميا العنيفة وانخفاض الصفائح الدموية هي أبسط المضاعفات للإصابة بفيروس سي، ولكن مصر أستاطعت التغلب على فيروس سي نهائيا، وأصبحت حديث العالم بعد نجاحها فى القضاء عليه.

مصر وفرت علاجات فيرس سي بالمجان، وهذا الدواء صناعة مصرية

واكد منيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز انه في عام ٢٠١٤ قامت الدولة بخلق خطة حلول موجه للقضاء على الأمراض المتراكمة على مر العقود، لافتا إلى أن مصرقامت بأول حملة عام ٢٠١٤ للقضاء على فيروسي سي بأنشاء ٢٤ مركز داخل القاهرة ثم انشاءها في كافة المحافظات، بالإضافة للبنية التحتية الواضحة من الأطباء المدربين، وتم توفير الدواء بصناعة مصرية، حيث ان هذا الدواء يتكلف في الخارج من ١٠٠ الى ١٥٠ الف دولار.

حملة 100 مليون صحة من اكبر الحملات الصحية والطبية الواضحة

وتابع: مصر قدمت علاجات فيروس سي بالمجان في المراكز الحكومية، وببضعة مئات من الجنيهات فقط في القطاع الخاص، وقد استقبلت مصر للعديد ممن يعانون من فيروس سي من الخارج ليتلقوا هذا العلاج في مصر نظرا لان دولهم لا توفر لهم فيرس سي الا بمبالغ باهظة، ثم توالت الفكرة في مصر و تم عمل فكرةاقامة حملة ١٠٠ مليون صحة، فهي من واحدة من اكبر الحملات الطبية والصحية الواضحة خلال السنوات الماضية.