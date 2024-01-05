أستاذ حديث بجامعة الأزهر: لا يتقبل الله الأعمال الصالحة بدون نية

قال حسن القصبي، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يوجد كلام أو فعل أو سكوت دون نية، متابعا: حركة الإنسان تكون نابعة من القلب والداخل.

وأضاف حسن القصبي خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الله لن يقبل الأعمال الصالحة التي تكون بدون نية، لذا لابد أن تكون النية خالصة لوجه الله.

واستشهد بقول رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

واسترسل: لابد أن يقدم الإنسان النية في كل فعل وكلمة، حتى يقبل الله هذه الأعمال.



