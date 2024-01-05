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رئيس التحرير
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برلمان

مصر وطن الجميع.. برلمانية تهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

نيفين حمدي، عضو لجنة
نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيه لهم أن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

 

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تهنئتها، بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أهالي وأبناء محافظة أسوان أتقدم بأسمي آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيه المولي عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأضافت نائبة حماة الوطن، في تلك المناسبة العطرة نؤكد دائما روح التسامح والاستقرار والمحبة والسلام التي تجمع المصريين علي مر التاريخ، لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، فجميعنا نسيج واحد، وستبقى الدولة المصرية دائمًا وأبدًا وطنا للجميع، نعيش فيه كجسد واحد، ونشكل فيه قيما سامية وأخلاق رفيعة وتعايشا سلميا وتسامحا خلقيا، كل عام وكل أشقائنا في الوطن بخير وسلام.. وكل عام ومصرنا الغالية بخير تنعم بالأمن والأمان والرخاء.

 

واختتمت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، تهنئتها بالتاكيد علي عمق ومتانة أواصر المحبة والمودة بين قطبي الأمة، معبره عن خالص تمنايتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد، قائلة: ونحن نستقبل عامًا جديدًا نتطلع أن يحمل لمصرنا الحبيبة المزيد من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على كافة المستويات في طريق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. 

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