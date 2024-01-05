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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقارير لجان المتابعة لسير منظومة العمل بالوحدات الصحية

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.


جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية بكل من قرية إبشنا وبياض العرب، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( طه سلامة ،شريف عبد الرحمن ، محمد ربيع)

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وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام ومكاتب الوحدتين الصحيتين والتي شملت أقسام(الاستقبال ، العيادات الخارجية، الأسنان، الصيدلية،عيادة تنظيم الأسرة،الرعاية الأساسية،التطعيمات،غرفة التعقيم،قسم المواليد والوفيات..)،تم رصد بعض السلبيات والملاحظات الخاصة بسير ومنظومة العمل من حيث تواجد الأطقم الطبية والإداريين والعمال ، وتوفير بعض مستلزمات مكافحة العدوى وصيانة بعض المعدات والأجهزة الطبية وغيرها

من جانبه كلف المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وكيل وزارة الصحة ، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى تلك السلبيات والتحقيق مع بعض أوجه القصور التي تضمتها تقرير المتابعة فيما يخص حالات الغياب ، بجانب سرعة توفير ما تحتاجه الوحدات من مستلزمات وصيانة الاجهزة ، مع تكثيف أعمال المرور والتفتيش الميداني من قبل الإدارات المعنية بالمعنية بالمديرية  وإدارات الصحة لمتابعة سير العمل

 

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