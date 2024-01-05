تشييع جثامين 4 من أسرة واحدة توفوا في حادث بليبيا

شيع العشرات من أهالي قرية اسريجة بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثامين اب وزوجته وأبناءه الاثنين عقب مصرعهم في حادث بدولة ليبيا.

وصلت الجثامين فجر اليوم الي القرية وتم أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير في جنازة مهيبة وسط حزن من أهالي القرية.

وأكد الأهالي أن المتوفي أحد أبناء القرية ويدعي عماد الدين مرتضي وزوجته ولاء عبد الرحمن وأولاده حازم وملك، وكانوا يعيشون في دولة ليبيا منذ 15 عاما وتوفوا ليلة رأس السنة في حادث سير.

وتابع الأهالي، أن الابن الأصغر لهما نجا، ولكنه ما زال في ليبيا ويخضع للعلاج مطالبين بعودته إلى القرية.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية لوفاة ابن قريتهم وعودته في كفن بعد 15 عاما من الفراق والسفر للعمل بدولة ليبيا.