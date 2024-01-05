برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار “يحيى” لـ صدى البلد، إلى أن تصريحات مستشار وزير الإتصالات باستهداف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي خطوة جادة ستسهم في رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

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جدير بالذكر أن أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للابداع و ريادة الأعمال ان المرحلة الأولي التي تطبقها الدولة في تطبيق استخدامات الذكاء الصناعي تخلص في مايو 2024 نضع استراتيجيه المرحلة الثانيه وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي 55 مليار دولار في 2030 .