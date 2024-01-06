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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بضرورة تعظيم دور الذكاء الإصطناعي فى زيادة الناتج المحلي

إيفلين متى عضو مجلس
إيفلين متى عضو مجلس النواب

 ثمنت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، تصريحات مستشار وزير الإتصالات بشأن تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي.

 

و أكدت “ متى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الذكاء الإصطناعي  من شأنه توفير طاقة حاسوبية شاملة للإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات، لافتة إلى أهمية إعادة النظر في تعظيم دور الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في زيادة الناتج المحلي.

 

وكان قد أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للابداع و ريادة الأعمال أن المرحلة الأولي التي تطبقها الدولة في تطبيق استخدامات الذكاء الصناعي تخلص في مايو 2024 نضع استراتيجيه المرحلة الثانيه وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي 55 مليار دولار في 2030 .

 

إيفلين متى مستشار وزير الإتصالات وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي دور الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي

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