برلمانى: الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى

حذر النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية العالم ومنظماته من الأوضاع الإنسانية الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة خاصة بعد أن اصبح شمال قطاع غزة لا يحتوي على أي خدمات طبية بعد خروج المستشفيات تماما عن الخدمة.



واعتبر " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الفلسطينيون واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية وجرائم الحرب والابادة البشرية التي يقوم بها جيش الاحتلال بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء مطالباً من المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية سرعة التدخل للوقف الفورى لاعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.



وقال النائب هشام الشعينى : إن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية مؤكداً أن صمت وتخاذل المجتمع الدولي هو السبب فى استمرار جرائمه ضد الفلسطينيين منذ يوم 7 اكتوبر من العام الماضى وحتى الان.