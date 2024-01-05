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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الاتصالات : مصر تستهدف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي.. نواب: تقوى الاقتصاد الوطني ..نقلة نوعية في جودة الخدمات للمواطنين

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي
  • الإتصالات : مصر ستكون من افضل عشرين دولة في مجالات الذكاء الإصطناعي بحلول 2028 
  • برلماني: تسهم في رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في رؤية مصر 2030
  • برلمانية تطالب بـ تعظيم دور الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في زيادة الناتج المحلي

 

 

 

أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع و ريادة الأعمال أن المرحلة الأولي التي تطبقها الدولة في تطبيق استخدامات الذكاء الصناعي تخلص في مايو 2024 نضع استراتيجية المرحلة الثانية وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي 55 مليار دولار في 2030 .

 

في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات مستشار وزير الاتصالات، مؤكدين أن القرار يأتي تزامنا مع جهود الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وتوسعها في إنشاء تخصصات الذكاء الاصطناعي.

 

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

و أشار “ يحيي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن تصريحات مستشار وزير الإتصالات باستهداف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي خطوة جادة ستسهم في رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، تصريحات مستشار وزير الإتصالات بشأن تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي.

 

و أكدت “ متى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الذكاء الإصطناعي  من شأنه توفير طاقة حاسوبية شاملة للإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات، لافتة إلى أهمية إعادة النظر في تعظيم دور الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في زيادة الناتج المحلي.

 

 

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