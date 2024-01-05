السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بعيد الميلاد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقلت فضائية أكسترا نيوز، من غرفة الأخبار ما حملته برقية الرئيس، حيث بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارة وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى أقباط مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بالعيد الميلادي المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أمنيته لاقباط مصر بالخارج بدوام التوفيق والنجاح داعين الله تعالي ان يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصر الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.