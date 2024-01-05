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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يتهم واشنطن بالتواطؤ مع جيش الاحتلال فى حرب غزة

عبد السلام خضراوى
عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

أعرب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم استجابة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة العديد من قادة ورؤساء العالم إلى التدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلى لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها الآلاف وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

 

وقال " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه على الرغم من أن الرئيس الفلسطينى حمل الرئيس الأمريكى دون غيره مسئولية عدم الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال للتدخل الفوري لوقف العدوان وتقديم الإغاثة للشعب المحاصر في قطاع غزة الا أن بايدن لم يتحرك لممارسة الضغوط على جيش الاحتلال مؤكداً أن ذلك الأمر يؤكد تواطؤ واشنطن ودعمها لجرائم الحرب والابادة التى تقوم بها ليلاً ونهاراً سلطات الاحتلال الاسرائيلى والتى أدت الى مقتل عشرات الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل في الضفة الغربية والقدس والتي تنذر بانفجار وشيك.

 

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله الكبرى ممارسة الضغوط على الادارة الامريكية التى تواصل دعمها لجيش الاحتلال فى ممارسة أبشع جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني الذى يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الذى لايزال صامداً على أرضه من أجل أن ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

 

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك لتنفيذ هذه الرؤية التى تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية. 

عبد السلام خضراوي مجلس النواب الرئيس الأمريكي جو بايدن الشعب الفلسطيني

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