العراق.. السوداني: اتساع نطاق الصراع في غزة يجر العالم إلى تداعيات خطيرة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن اتساع نطاق الصراع في غزة يجر العالم إلى تداعيات خطيرة.

وذكر السوداني في تصريحات صحفية له أن آثار الحرب الوحشية الصهيونية على غزة بدأت تتوسع بدول المنطقة

وشدد رئيس الوزراء العراقي علي ان استهداف مقار الحشد الشعبي في العراق تطور خطير، وليس من حق أحد التجاوز على السيادة



كانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أكدت أن الاعتداء علي مقر له عبر طائرة مسيرة اليوم عمل إجرامي بل ويعد تعدي وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال الحشد الشعبي في بيان له : التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن اصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين.

وختم الحشد الشعبي بيانه : هنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتتفيد اي امر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة اراضيه وسلامة أبنائه.