الصحة: تنمية قدرات العاملين بالوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور وزارة الصحة والسكان، ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي، لخلق كوادر إدارية رائدة، وقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الوزارة وخطتها بكفاءة.

جاء ذلك في كلمة لممثل وزارة الصحة والسكان خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار «واجبك تعرف».

،أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن اقتصاديات الصحة Health Economics وعملية حساب التكاليف المالية تعد من أولويات الصحة في الفترة الحالية، ضمن مشروع تحسين الخدمات الصحية للمواطنين،



ونوهت الوزارة بأن وزارة الصحة تستهلك ما يقدر بـ 22 مليار جنيه في بند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين، ما يشير إلى ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي لإدارة الموارد المالية والموارد البشرية، ما يستلزم التأكد من صرف الأدوية في محلها، ومواجهة أي هدر في كميات الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، والأدوية التى تصرف بغير داعٍ.



وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تنمية موارد المستشفيات، وتنويع مصادر الدخل العام، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشأة الصحية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان ضرورة إعداد برامج تدريبية للادارة المالية لغير الماليين وتتضمن العديد من المهارات الهامة للعاملين بالقطاع الصحي (إدارة الازمات – مهارات التواصل – مهارات التفاوض – مهارات القيادة العامة) وإضافة برامج أخرى لتطوير المنظومة الصحية وتنمية مهارات العاملين وذلك ضمن خطة قيادة منشأة صحية واعية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة وضع مجموعة من البرامج والموضوعات طبقاً للمسار الوظيفي الإداري والقيادي، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال التدريب، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإثراء البرامج والارتقاء بها، حتى تحقق أهدافها المرجوة، من حيث التأثير على المعرفة والمهارات المكتسبة والسلوك وأسلوب الإدارة.