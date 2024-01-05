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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة تصرح بدفن 4 ضحايا في حادث الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أمر المستشار خالد المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بالتصريح بدفن جثث الـ4 شباب ضحايا حادث تصادم 3 سيارات نصف نقل بعد نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي.

كما أمر بالإستماع إلى أقوال المصاب محمد صلاح عبد الجليل سائق السيارة التي كانت قادمة من المنيا وفي اتجاهها إلى القاهرة بعد تماثله للشفاء.

وروى أمين محمد 55 عامًا عم القتيل محد ناصر 20 عامًا من مدينة ناصر ويعمل ميكانيكي سيارات، قائلا: أن إبن شقيقي كان يعمل ميكانيكي سيارات مع زميله محمد بدر في إحدى الورش وطلب منهما صاحب الورشة أن يذهبا لإصلاح سيارة نصف نقل موجودة على الطريق الصحراوي الشرقي وعندما ذهبا بسيارة ونزل منها لإصلاح السيارة المعطلة على الطريق فوجئوا أثناء عمليات الإصلاح بسيارة اصطدمت بهم، مما أدى إلى وفاة 4 من بينهم نجل شقيقي.


وقال إن نجل شقيقي يبلغ من العمر 20 عامًا ومتزوج منذ عامًا وخرج بحثا عن لقمة عيشه، هو وزميله داخل ورش السيارات للعمل بها.


وكان الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف شهد حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخري ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم محمد ناصر محمود 20 سنة ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، ومحمد حسني محمد 21 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد بدر محمد ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وعبد الناصر محمد حسن 22سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة واستدعاء الطبيب الشرعي، للكشف عليهم واستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث لذويهم تمهيدًا لدفنهم.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي محمد صلاح عبدالجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج و دكسر بعظمة الترقوة، وتم نقله إلي قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعاف الأولية اللازمة.

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