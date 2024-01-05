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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد اعتماد الايزو للمركزي لبحوث الحشائش

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي وشهادة الايزو للمعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، انه تم تجديد الحصول على شهادة  الأيزو ISO 9001:2015للعام الثالث على التوالى، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

وأشار عبيد، إلى أن المهام الرئيسية للمعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لـمكافحة الحشائش، فضلا عن حماية البلاد من خطر الحشائش الحجرية والغازية من خلال تدريب العديد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين كيفية مكافحة هذه الحشائش.

وتوجه مدير المركزي لبحوث الحشائش، بخالص شكره وامتنانه إلى الدكتورة نفين محمد صبحي مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية ومصطفى ابراهيم جلشانى ومرفين محمد عبد الحميد مسئولا الجودة بالمعمل على ما قدموه من مساعدات لتجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001 : 2015 للعام الثالث على التوالى.

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