لن نتراجع.. رئيس الوزراء: ماضون لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق نهائيا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان بلاده ماضية لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق نهائياً، مشددا " لن نتراجع عن ذلك".

جاء ذلك في الاحتفال بذكرى تأبين قادة النصر في ذكرى استشهادهم.

وقال السوداني: “قبل 4 سنوات ارتكبت أمريكا فعلاً شنيعاً باغتيال قادة النصر”، مشيرا إلى أن اغتيال ضيف العراق قاسم سليماني مثل اعتداء على دولتين وخطيئة مضاعفة بحقنا".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أن اتساع نطاق الصراع في غزة يجر العالم إلى تداعيات خطيرة.

وذكر السوداني في تصريحات صحفية له، أن آثار الحرب الوحشية الصهيونية على غزة بدأت تتوسع بدول المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، أن استهداف مقار الحشد الشعبي في العراق تطور خطير، وليس من حق أحد التجاوز على السيادة.