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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة الرومي تحيى حفلا جديدا بأبو ظبي فبراير القادم

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

تستعد المطربة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائى داخل جزيرة السعديات بابو ظبي يوم 10 فبراير القادم.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لماجدة الرومي بعد استئناف نشاطها الفني والذى توقف بسبب الأحداث المؤسفة فى غزة.

الحفل يشهد تقديم ماجدة الرومي لمجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

 

ماجدة الرومي تُعيد نشر أغنية "على باب مصر"

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على إعادة نشر الأغنية الوطنية" "على باب مصر"، على موقع "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تغنت بها في حفلها الأول والمميز الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021،  بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى.
 

وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن بعد أن نشرتها الشركة المنظمة للحفل.

 

وجاء هذا الحفل الغنائي في إطار التعاون الفني المثمر بين الفنانة ماجدة الرومي وRMC، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

 

جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.

ماجدة الرومي المطربة ماجدة الرومي جزيرة السعديات

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