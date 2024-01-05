مديرية العمل بأسوان: انتهاء الدورة التدريبة للوحدة المتنقلة بنصر النوبة

قال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان إنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب الصناعية بنصر النوبة، حيث استفاد منها 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة كمرحلة أولى ، مقدماً شكره للمتدربات على إتقانهم ومهارتهم الفائقة فى التفاعل السريع مع المادة التدريبية المقدمة .

يأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل .

تدريب

جهود مديرية العمل بأسوان

فيما أعربت المتدربات عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى للإهتمام بهن ، وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهن فى مكان إقامتهم ، مقدمين شكرهم لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية ، كما أكدوا على إستعدادهم لبذل أكبر جهد ممكن لتعظيم الإستفادة من هذه التدريبات الهادفة .