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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم استـهداف قاعــدة الإحتـلال الأمريكــي في مساكن الجبسة العمالية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة بـضربات ، حيث تم تحقيق حققت إصــابات مباشــرة.

كما تم اسـتهداف قاعــدة حرير الجــوية التابعة للإحــتلال الأمريــكي في أربيل شمال العراق .

و بالأمس؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها - باستخدام  الطيران المسير - قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل العمر النفطي بسوريا.

كما وجه المكتب السياسي لـلحوثيين رسالة هامة الي الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال فيها : على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لـ غزة بعمليات عسكرية

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين في بيان له :  أي استهداف لليمن سوف يستدعي رداً واسعاً وكبيراً واليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره

وتابع :  اليمن يرفض ادعاءات أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر وهذا تضليلٌ للرأي العام

وأردف :  تحالف أمريكا وحلفاءها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل

كما بعث البيان برسالة تحذيرية الي إسرائيل حيث قال : نحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة استمرار عدوانه على غزة

وختم الحوثي بيانه : على كيان العدو أن يدرك أن أي تحالف في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن التابعة له

 

 

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