استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم استـهداف قاعــدة الإحتـلال الأمريكــي في مساكن الجبسة العمالية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة بـضربات ، حيث تم تحقيق حققت إصــابات مباشــرة.

كما تم اسـتهداف قاعــدة حرير الجــوية التابعة للإحــتلال الأمريــكي في أربيل شمال العراق .

و بالأمس؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها - باستخدام الطيران المسير - قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل العمر النفطي بسوريا.

كما وجه المكتب السياسي لـلحوثيين رسالة هامة الي الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال فيها : على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لـ غزة بعمليات عسكرية

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين في بيان له : أي استهداف لليمن سوف يستدعي رداً واسعاً وكبيراً واليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره

وتابع : اليمن يرفض ادعاءات أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر وهذا تضليلٌ للرأي العام

وأردف : تحالف أمريكا وحلفاءها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل

كما بعث البيان برسالة تحذيرية الي إسرائيل حيث قال : نحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة استمرار عدوانه على غزة

وختم الحوثي بيانه : على كيان العدو أن يدرك أن أي تحالف في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن التابعة له